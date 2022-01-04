網安設備廠其陽(3564)受惠缺料及生產狀況改善、各地區出貨動能轉強，2021年12月及第四季合併營收同步雙位數「雙升」再創新高，帶動全年合併營收突破20億元、亦創歷史新高。公司表示，2022年訂單需求持續暢旺，解決缺料問題及擴大產能將為上半年首要目標。

其陽公布2021年12月自結合併營收2.89億元，月增達19.11％、年增達24.72％，連2月改寫新高。使第四季合併營收7億元，季增達12.8％、年增達28.35％，再創歷史新高，帶動全年合併營收20.16億元、年增達14.49％，同步改寫歷史新高。

其陽董事長李昌鴻指出，去年接單狀況創下歷年最佳，但缺料使訂單達焦慮低於預期。隨著零組件缺料略有紓緩，配合母公司友通完成生產廠區搬遷、主板生產逐步回升，各區出貨恢復正常，使第四季單月營收開低走高，帶動12月、第四季及全年營收全數創高。

展望今年，李昌鴻表示，遠距資料傳輸對網安及數據中心的大量需求仍持續顯現，預期今年仍會是豐收的一年，最大壓力仍是如何出貨給客戶，故解決缺料問題及擴大產能將會是公司上半年首要目標，並盡全力優先滿足網安及5G客戶日益增加的訂單需求。