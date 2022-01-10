大陸能耗調控、限電力度因區域而有強弱，大陸市場營運占整體營收六成上下的台泥（1101）、亞泥（1102）及信大水泥（1109），因大陸市場營業區域不同，對2021年整體營運因貢獻度不同而有不同表現。

台泥所在的華南、西南地區，因為調控力道較強，2021年對合併營收的貢獻度減少；所幸台灣市場水泥及預拌混凝土業績成長，因此，全年的合併營收1070.44億元，小增1.07％。

亞泥中國市場華中地區因受限電影響較小，大陸市場對整體合併營收的貢獻度並未減少，2021年合併營收893.94億元，年成長仍有14.25％。

在大陸地區只有南京一個廠的信大水泥，2021年下半年受到水泥市場調控的衝擊，大陸市場的貢獻度減少，使得全年的合併營收73.78億元，年減2.6％。

受到限電、能耗雙控影響，大陸華南地區的許多基建、房地產工程開工率下滑，對水泥的需求降緩，加上水泥價格在第四季有所下修，造成台泥第四季大陸市場營運受到挑戰。

展望2022年，台、亞泥預期，中國大陸水泥市場因環保、限電、能耗雙控的各種因素影響下，加上房地產市場進入調控，2022年將會是充滿變數的一年。

不過，水泥業者指出，近年來台商回流，科技廠辦案量增加、科技園區開發速度加快，加上房地產市場景氣活絡，國內市場2022年的營運將會是「價量齊揚」。