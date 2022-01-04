同步具有PMIC(電源管理IC)以及MOSFET(金氧半場效電晶體)概念的華碩(2357)小金雞力智即將在1月13日上市，昨(3)日申購首日就凍結資金達1045億元，為整體市場加溫，除帶動同屬華碩小金雞的杰力(5299)自連續2日強勢演出，今早盤一度大漲7%、股價最高達227元，同為MOSFET的大中(6435)、尼克森(3317)等今也上漲逾1.5%。

MOSFET的終端應用光泛，擴及到工業、汽車、消費性電子、通訊領域，均對MOSFET皆有不同的效能要求，隨著5G、AI等快速導入，對於MOSFET的數量需求也日益高漲。

自2021年起全球晶圓代工產能緊張，MOSFET交期普遍延長至26周以上，甚至最長達52周，顯示市場需求強勁，產品報價也逐漸提高，也均帶動相關股去年營運表現多數創下新高。

TrendForce預估2022年消費電子市場需求預計持穩，車用市場將接續消費電子市場需求，成為MOSFET成長主要推動力，整體MOSFET市場規模將達100億美元。

力智與杰力同屬華碩旗下，杰力PMIC比重約25％、MOSFET 75％，力智產品則偏重PMIC，力智預計在1月13日上市，承銷價589元、創下目前史上最高，與目前興櫃價比，抽中一張就可賺逾30萬，也因此，吸引投資人踴躍參與，根據證交所公告，力智昨(3)日申購首日，就吸引177518筆參加，估計凍結資金1045億元，超越另一檔熱門股瑞鼎（3592）公開申購首日所凍結資金810億元資金，力智公開申購預計1月7日抽籤，由於釋出的公開申購張數僅2220張，抽到可說是2022年初的超級幸運兒。