台灣商用車龍頭廠商23日選在台南航空站的機棚內，發表符合6期法規的全車系，業者面臨國際通膨與供應鏈吃緊的條件，認為政府仍有汰舊換新與個別行業穩健成長的銷售利多，對明年的貨車市場抱謹慎樂觀態度。

一般新車發表會選在台北，台灣商用車龍頭總代理商23日將全新改款的貨、卡車，選在台南航空站的亞航機棚登場，正後方有飛機當場地背景，象徵貨卡車優秀的拖曳能力。

台灣戴姆勒亞洲車商執行長王立山開著全新卡車進入機棚，出場時連連稱「帥」，他提到FUSO品牌已進入台灣超過60年，扮演台灣經濟拖車頭角色，今年全部改款的貨卡車，大幅提升設計效能、安全與舒適度。

廠商推出的全車系配合政府法規大改款，符合大型柴油車6期排放標準，王立山表示，購買貨卡車者都是賺前用途的「頭家」，在售車之後，服務以強化第一時間解決客戶問題為主。未來將加入電池與輕燃料雙軌並行的電動貨、卡車研發。

王立山評估，貨、卡車業者面臨供應鏈與國際通膨利空問題，但仍有政府汰舊換新政策與個別行業穩健成長的利多消息，對市場保持審慎樂觀的態度。