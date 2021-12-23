為盡早達成全球減碳協議，從23日開始，韓國國內將進行使用氫燃料為動力的商用大卡車試駕計畫。

韓國政府表示，在未來12個月內，在大首爾地區以及南部道路上，都有機會看到這些以氫能源為主的大卡車，其中也包括5輛現代汽車11噸重的Xcient商用重卡。

在韓國政府提供補助以及大量興建充電站等扶持下，兩家當地物流業者CJ與現代格洛維斯（Hyundai Glovis），還有電商巨擘Coupang都會參與這項包括寄送國際快遞，以及運送鋼板材料等不同項目的試駕活動。

同時，韓國政府也會趁機收集軟體數據資料，以及檢視硬體設備功能。目前，韓國尚處於使用燃料電池的大卡車來當運輸工具的初步階段，況且，輕卡是電動車類型的，也僅占一小部分而已。

韓國政府現在廣建充電站與提供購買優惠，就是希望最晚到2030年時，有1萬輛電動卡車在當地路上跑。經韓國政府測試，一輛10噸重的環保卡車除運送效能不輸給一輛13噸重的外，還能兼具減碳效用。

韓國政府最新統計，當地商用卡車約產生2800萬噸碳排放量，大概占韓國所有交通工具的3成左右。