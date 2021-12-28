明新科大與鄰近高中職策略聯盟，透過課程合作培訓仰德高中、世界高中及中興商工學生，參加今年韓國IFBC國際美容藝術大賽及韓國KWFC世界廚藝大賽，四校27位選手共奪下7面金獎、8面銀牌及10面銅牌的亮眼成績。

明新科大校長劉國偉表示，明新協助高中職學校辦理跨學群微課程及多元選修課程，有支援自主學習、多元選修、微課程、競賽選手培訓與專業核心課程協同教學等42門課程，透過專題研究、社團活動與競賽，提供高中職學生豐富又多元的學習機會。

明新科大時尚造型與設計系、旅館管理與廚藝創意系和仰德高中、世界高中、中興商工成立四校策略聯盟，藉由以賽代訓方式共同培訓選手，2百多名學生從校際選拔賽中選出27位菁英選手，報名今年的韓國IFBC國際美容藝術大賽以及韓國KWFC世界廚藝大賽。

因疫情關係，今年IFBC及KWFC大賽採線上競賽，日前傳回捷報，獎盃、獎牌與獎狀也陸續寄達，四校27位選手，總共獲得7面金獎、8面銀牌、10面銅牌。其中，明新科大時尚系大四徐珮珊與大三陳鴻煒分別獲得「夢幻藝術美甲」與「標準冷燙」金牌。

時尚系主任夏一民表示，徐、陳兩人從高中時就對時尚造型相當有興趣，畢業就讀明新科大時尚系，在校內提供師生髮型快剪與美甲服務的「時尚快剪基地」擔任實習店長與副店長，分別主攻美甲與美髮，參加國際賽事獲得金牌，也是對兩人專業技術的肯定。