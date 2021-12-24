義大醫院院長杜元坤(中)自掏腰包舉辦元坤盃七人制大專橄欖球邀請賽。(杜元坤提供)

由義大醫院院長杜元坤出錢出力舉辦的2021年第二屆元坤盃七人制大專橄欖球邀請賽將在25日於新北市板橋第一運動場熱鬧開踢，不但有國內最頂尖的大專名校報名參賽，還有眾多國手同場較勁，更重要的是還增加了女子組以及代表傳承的OB表演賽，希望國內熱愛橄欖球的球迷能在周末假日享受力與美帶來的運動快樂以及視覺饗宴。

杜元坤院長特別強調，橄欖球運動是一個充滿「力」與「美」的運動，球員不但要有充沛的體力、精湛技術、毅力和爆發力，更需要有良好的品德與紀律。每一場比賽，球員都是如史詩般的英雄，在戰場上盡情發揮，爭取光榮的勝利，是一幕幕充滿汗水與衝撞的運動美學。好的球員在場上相信隊友、尊重對手、服從裁判，球賽結束後雙方球員握手撃掌互相鼓勵，如此般運動家精神正是橄欖球運動追求高尚情操的最佳寫照。

此次邀請賽有三大特點：第一是以大專院校七人制比賽為主軸，分為公開組和一般組，讓實力相近的球隊盡情發揮，提升比賽精采性與可看性；第二是增加女子組賽事，邀請國內最好的台灣大學與真理大學兩所學校參加，期許帶動台灣女子橄欖球風氣；第三是代表傳承的社會組OB表演賽，藉此表達對前輩們的最高敬意。

這次共計21隊報名參賽，其中競爭最激烈的就是公開男子組，長榮大學是110年大專運動會冠軍，台北醫學大學是首屆元坤盃冠軍，師範大學的主力則是今年全運會冠軍新北市為班底，每隊陣中好手如雲，爭奪總獎金105萬、冠軍20萬元獎金。

杜元坤院長表示，期許透過舉辦這場賽事來拋磚引玉，進而獲得國內企業的支持，仿效英國、紐西蘭與日本成立職業球隊，籌辦企業聯賽，唯有提升自我實力才能走出國門，在國際賽拿到好成績讓世界看見台灣，重返1998年曼谷亞運奪牌榮耀。