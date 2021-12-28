去年台灣疫情一度肆虐，讓民眾開始養成了在長期待在家中的習慣，不僅更關注居家環境，更著重於自煮料理的生活，帶動了伊萊克斯在2021年整體業績成長幅度高達30%，而現再瞄準消費者的需求，推出全新可兼顧舒肥、蒸氣烹調及25種烹飪模式的嵌入式烤箱系列，以及全新的極適家居清淨除溼機，一機二用最省空間。

伊萊克斯極適家居700 清淨除溼機，具備前置濾網、抗菌層、HEPA濾網、抗菌負離子等4重高效過濾系統，定價1萬8900元。（伊萊克斯提供）

在去年伊萊克斯清潔家電類的Pure A9高效能抗菌空氣清淨機，銷售達到翻倍年成長的成績，而現再推出極適家居清淨除溼機，為同級競品中唯一實測342 CADR值的機型，具備前置濾網、抗菌層、HEPA濾網、抗菌負離子等4重高效過濾系統，實證有效去除病毒與細菌，經第三方機構實驗認證，訴求可去除99.77%人類冠狀病毒、99.99% H1N1病毒與生活常見細菌，並濾除98.8%最小達3奈米的懸浮微粒，搭配14公升一級能效強效除溼力，除溼、清淨並行時的適用坪數可達13坪，配上極簡北歐美學外型設計，小空間使用正剛好。

另外還有全新的極致美味嵌入式烤箱系列，像900 SteamPro專業舒肥蒸烤箱，一機可處理能讓食材均勻受熱、保留食材天然風味的專業舒肥烹調，還有具有純蒸、高中低溼度多段蒸氣烹飪模式的專業蒸氣烹調，另更附有25種烹飪模式、食物溫度探針及內建食譜等技術，讓新手在年末聚餐的高峰期，也能輕鬆簡單出大菜。

伊萊克斯極適家居清淨除溼機，為同級競品中唯一實測342 CADR值的機型，定價1萬2900元起。（伊萊克斯提供）