新北市青年局明年1月成立，新北市府也已編列1.46億元預算，但迄今局長人選仍未公布，新北市議會黨團總召集人黃俊哲表示，青年局預算都通過了且成立在即，卻仍未等到青年局相關主管名單，要求市府在明天中午前公布，對此，新北市政府發言人張愛晶表示，「謝謝大家關心，明天下午市府將會正式發布訊息」。

黃俊哲說，相關組織規程在今年9月8日就審議通過，青年局的相關預算竟以附屬在研考會轄下不以獨立機關預算的方式送會，起初讓審議預算的議員相當錯愕，有鑑於青年局的成立是由民進黨團提出且具三黨高度共識的政策方向，在要求市府盡速選定局長人選並一一拜訪議員說明預算及業務如何推動後才放行該預算。

黃俊哲表示，最近黨團議員已陸續收到成立儀式暨祝福茶會的邀請函，但上面只出現「局長」兩字，卻沒有局長的名字，對議會相當的不尊重，議員在定期會期間就提出青年局成立的相關質詢，預算審查階段也不斷在追問青年局長的人選，但至近已過了3個月了，市府上到下沒有人知道局長的人選是誰，這樣的行政效率，要怎麼讓議員相信未來的局長能帶領青年局的業務呢？