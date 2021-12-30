台中市北屯區昌平路一段，自九龍街至大連路上，遭民眾抱怨，佈滿密密麻麻的電纜線，影響都市景觀與用電安全，民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮接獲陳情，請台電30日出動大型機具，拆除電線與電桿上的設備，進行電桿下地，預計2022年元月中可順利完工。

台電台中區營業處副處長顧育成表示，九龍街至大連路上電線線路總長為1231公尺，電桿共35支，預計2022年元月15日前拆除所有設備。本案下地完成後，將接續進行二期工程，直至貫通整個昌平路段。

民進黨立委莊競程指出，電桿地下化後，除美化市容，避免觸電危險外，也讓交通更順暢，尤其用電的可靠性強，因該案延宕10餘年，他邀集包括市議員曾朝榮、台電台中區營業處，及當地多位里長，舉辦說明會，力促台電公司儘速施工。

民進黨市議員曾朝榮說，電線、電纜地下化是都市進步象徵，不過，由於地下化工程所需經費龐大，台電公司只能分區、分段的改善。他將與莊競程繼續爭取其它路段早日全面完成電線、電纜線地下化工程，解決民怨。

北屯里長歐真宗說，有關電線、電桿移除作業，他每半個月的時間即向莊競程服務處追蹤進度，持續約兩年的時間，如今，終於動工，不但天空變得乾淨，環境可以獲得美化，也可改善停車空間，居民都非常開心。