財政部統計，兩性納稅義務人分別折算的平均每戶年所得比，近年來男、女大致維持在 1.17：1，且各縣市中亦以新竹市 1.32 倍、台北市 1.22 倍差距最大。（本報資料照片)

根據財政部最新公布資料顯示，綜所稅各類所得人數女性多於男性，但平均每人總所得則男性為女性之 1.55 倍，男性一般為家庭經濟之主要承擔者且若進一步以平均每戶所得分析，兩性納稅義務人分別折算的平均每戶年所得比，近年來男、女大致維持在 1.17：1，且各縣市中亦以新竹市 1.32 倍、台北市 1.22 倍差距最大。財政部分析，女性職涯升遷仍有天花板。

財政部統計顯示，108 年綜所稅結算申報所得1總額達 6 兆 1295 億元，來自男性納稅義務人占 58.5％，女性占41.5％。若按平均每戶年所得觀察，以新竹市 132.3萬元最高，次為台北市 127.7 萬元。財政部指出，這或許與竹科高薪族群較多及北市為首都、工商業發達等因素有關。

就各類所得觀察，108 年綜所稅各類所得人總計 1188 萬人，其中女性有股利及利息所得人數明顯多於男性，致占比為 51.6％，較男性 48.4％高出 3.2 個百分點。不過，男性總收入較高，平均每人總所得男性 64.1萬元，為女性 41.4 萬元之 1.55 倍，且男性平均每人之各類所得均高於女性，或因兩性勞動力參與率、就業情形、從事行業、工作職務、名下財產等狀況不同，女性職涯升遷仍有天花板效應等因素所致，其中涵蓋總所得近 8 成之薪資所得兩性差距倍數為 1.36 倍，而執行業務所得男女差距 1.86 倍最高。