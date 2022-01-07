中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增62例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案（案17368-17371）及58例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，本土個案（案17368-17371）分別為本國籍1例男性、3例女性，年齡介於20至50多歲，均為桃園機場感染事件相關個案。

指揮中心表示，今日新增58例境外移入個案，為29例男性、29例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國（35例）、法國（4例）、英國（3例）、瑞士、越南及印度（各2例）、奧地利、智利、德國、加拿大、愛爾蘭、孟加拉、奈及利亞、墨西哥、西班牙及哥斯大黎加（各1例）入境，入境日介於去（2021）年12月22日至今（2022）年1月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5055274例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5035769例排除），其中17258例確診，分別為2588例境外移入，14616例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增2例空號病例（案17271，案17272與舊案重複，改列空號），累計113例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。