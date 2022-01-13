中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增65例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及51例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、11例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為17例男性、28例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（28例）、越南（3例）、法國、澳大利亞、菲律賓及英國（各2例）、阿拉伯聯合大公國、哥斯大黎加、瓜地馬拉、印尼、德國、孟加拉、丹麥、印度及義大利（各1例）移入；另3例調查中。入境日介於去（2021）年12月29日至今（2022）年1月12日。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案（案16906），為50多歲本國籍男性，具慢性病史；去年12月於越南確診，當月17日由國際緊急醫療專機從越南接運返國住院隔離治療，今年1月9日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計5187725例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5168285例排除），其中17624例確診，分別為2905例境外移入，14665例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計114例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。