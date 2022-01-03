1989年的希爾斯堡慘劇至今仍是英格蘭足壇史上最大災難。（美聯社資料照）

切爾西的主場史丹佛橋球場成為27年來首度開放站位區的英超球場，自從1989年「希爾斯堡慘劇」以來，英格蘭最高的兩級聯賽1994年開始強制改成全座位，當年的慘劇一共造成97位利物浦球迷喪生。

1989年4月15日的英格蘭足總盃準決賽，利物浦與諾丁漢森林在希爾斯堡球場比賽。露天看臺上擠滿了站票的球迷，外頭還有數千名球迷，指揮現場的警官達肯菲德（David Duckenfield）為了緩解壓力而下令打開出口，但是沒有正確的疏導球迷離開，反而讓2000位利物浦球迷又擠進來，看臺爆滿形成「人肉瀑布」。

最後看臺的安全鐵絲網倒塌，球迷自相踩踏造成數百人受傷、97人死亡，最年幼的死者僅10歲。令人印象深刻的是第96位死者，他頭部撞傷成為植物人，4年後家屬獲得法庭允許移除他的維生系統，這是英格蘭史上首例，他去世時22歲。

指揮官達肯菲德第一時間歸咎於那些沒買票就擠進場的利物浦球迷，《太陽報》加油添醋報導利物浦足球流氓「小便在警官身上」「偷拿死者的財物」。但足球流氓只是一個卸責的謊言，隔年法官判決責任在達肯菲德指揮不力以及球場安全疏失，達肯菲德後來罹患憂鬱症被迫退休。法庭2016年第二度判決96位死去的利物浦球迷皆是警方疏失，第97人於2021年7月因腦傷去世。

一直到本季下半季，包括切爾西在內的5支球隊獲准試行安全站位區，他們在每一排之間都加裝安全護欄，附有可坐下的小板凳，史丹佛橋球場的安全站位區可容納12000人。