陳雪甄（左）、張翰在公視人生劇展《小緯回來過，在他離開之後》飾演離異夫妻。（公視提供）

公視人生劇展《小緯回來過，在他離開之後》主創團隊楊宗樺（左起）、陳雪甄、導演龔秋蓉、張翰出席媒體茶敘。（公視提供）

入圍過金馬新導演、女配角獎的實力派演員陳雪甄，與張翰在新銳導演龔秋蓉自編、自導的公視人生劇展《小緯回來過，在他離開之後》中飾演離異夫妻，她5日與張翰、劇中兒子楊宗樺出席媒體茶敘，聊到劇中與鮮肉男友有激情床戲，開玩笑說：「那場戲開心是真的！只是情慾戲太短了！」自嘲這輩子都是在演吸毒、瘋子、中邪這類角色，直呼可惜這次床戲篇幅太短了，「不然拍個番外篇好了」。

此外，在《華燈初上》飾演林心如兒子的劉敬，也參與演出，因為隔離中未出席媒體茶敘，導演爆料，劇中有一場劉敬要罵陳雪甄的戲，但因為陳雪甄氣場太強大、看起來太兇，導致劉敬一度說他根本罵不出口，連「前夫」張翰都說她看了起來很兇，所以一開始不敢跟她說話，這讓陳雪甄頻頻喊冤，直呼自己其實是柔情似水的雙魚座，大家對她誤會大了，「只能怪我眉毛長得太兇！」

陳雪甄飾演的劉娟對前夫張翰有諸多不解跟不耐，兩人常一見面就爭吵，不過陳雪甄卻坦言有好幾場戲根本吵不起來，因為私底下的張翰「說起話來安心感十足，很像水獺或大白熊，暖暖的」，每次遇到吵架戲都讓她頭痛萬分，她笑說：「很難！開機前常要很專注地在3秒內把討厭一個人的感覺給拉上來！」張翰則笑稱：「雪甄從頭到尾的戲都是臭臉，後來對戲一喊卡，都會跟她開個玩笑，讓她稍微抽離一下緊繃的情緒跟臉部肌肉」。導演龔秋蓉開玩笑爆料：「選角時把他們照片擺一起，看起來就像3年內會離婚的樣子」，讓現場笑翻。

《小緯》探討青少年與家庭連結的社會安全網問題，邀來「導演級」演員陳雪甄、張翰，搭檔演技精湛的新秀演員楊宗樺、劉敬主演，將於9日晚間10時首播。該劇細膩刻劃青少年與家庭連結及同儕相處真實樣貌，故事描述一個高中生小緯失蹤後，離婚的夫妻開始找尋兒子下落；憑藉一張小緯受傷的照片，夫妻找到了背負祕密的少年王浩，也循著線索，一步步發現孩子不為人知的另一面。導演龔秋蓉表示，作品想探討的並非「小緯」如何墜落到生命的深谷，而是「在他的安全網絡裡的所有人是怎麼一一漏接的」，也期許作品能帶給大家「重新省思關係的可能性」。

現場張翰與陳雪甄聊起私下跟子女相處，張翰說，女兒4歲半了，是個高敏感小孩，她曾像個小大人地說「要當爸爸的老婆……」，他跟太太一聽傻眼，女兒才說「當老婆就不會被罵」；原來張翰會因為小孩長期吃飯習慣不好發脾氣，加上疫情期間大家都待在家，大眼瞪小眼，久了難免會有情緒。張翰坦言教育、教養其實有點難，女兒現在多半是媽媽帶，他有時擔心管教太嚴格，覺得女兒不會想積極分享她的心情，也怕關係沒有即刻修補，以後會更難瞭解孩子的內心世界。

單親媽媽陳雪甄則是有7歲兒子，她笑說兒子雖然讀小一了，但吃飯時還會故意裝失能要人餵，「其實就是撒嬌啦！」她跟兒子相處不錯，但拍了這部戲、聽過楊宗樺曾分享一段難得在媽媽面前落淚、崩潰大哭的故事，她回家忍不住提醒兒子「你在外面要很勇敢，但在媽媽面前，你永遠都可以是個小孩，如果有事，還是要回來告訴媽媽」，希望不要讓孩子成長過程中害怕展現脆弱一面，身為父母就是應該提供孩子支撐的力量。

目前仍就讀研究所的年輕演員楊宗樺細膩演出孤寂、憂傷與神秘的高中生「小緯」，戲中與張翰飾演的父親在操場旁對話戲，現場滿溢的情緒，而自己一滴淚都不能流，楊宗樺形容「很煎熬」；楊宗樺說「這是向爸爸發出求救訊號的最後一刻，但他也沒接到」。也因故事找尋失蹤的孩子，幾位演員都會刻意迴避太嗨的情緒，細心的楊宗樺還會因為在戲裡已經失蹤，所以「上戲前盡量不要讓媽媽看到，不然我跟她可能都會覺得很奇怪」。

楊宗樺劇中與劉敬是射箭隊員，兩人開拍前曾接受一個月的訓練，楊宗樺還要練習伏地挺身，他形容「射箭用的肌肉跟平常不同，如果沒練會擔心跟一旁真的選手相差太遠」，最後劇組讓他們使用女子選手的弓「不然真的拉不滿」。楊宗樺戲中飼養一隻白文鳥「太平洋」，開拍前真的養了牠一個月，還去請教養鳥的同學「怎麼樣讓牠到你手上取食」，1日3餐、一連餵了3周，真的成功讓白文鳥飛到手上吃東西，他感動地說「當下我真的哭出來」，但拍攝結束後還是將鳥送回，他形容「這樣我才能真正走出角色」。