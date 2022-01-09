台灣人真的超愛保！根據保發中心統計，台灣每人平均有2.6張保單，不論是保險密度、保險滲透度或是總保費收入都位居全球前段班，如果按照以往每年統計人壽保險投保人數，女性通常高於男性，男性只有19歲以下的投保人數會遠高於同齡女性。

不過，這種常態現象被打破了，根據壽險公會最新統計，去（109）年底國內男性投保人壽保險人數「首度」高於女性，其中20至39歲男性投保人壽保險人數近249.1萬人，首次超過女性投保人數248.4萬人、險勝7千人左右，再仔細分析其中關鍵原因，主要是此一年齡層男性投保意外險和日額醫療險的人數有明顯增加所致。

女性投保意識仍普遍高於男性

按照往年的統計數據，國內女性比起男性更有風險意識，對於規避風險的保障意識，女性也顯得較為積極；過去20歲以上女性的投保人數一定高於男性，且隨著年紀愈大，女性投保人數高於男性愈多，尤其到了65歲以上，女性投保人壽保險人數比起男性更是大幅超越31萬人。