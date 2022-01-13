本周連三檔興櫃新股掛牌，繼11日愛比科技（6858）掛牌後，采威國際資訊（6868）、東元精電（8041）兩檔都在今（13）日掛牌興櫃一般板，掛牌價各為43元、29元。

采威國際在1月3日送件申請初次登錄興櫃股票，產業別是資訊服務業。采威國際成立於2000年7月間，主要經營業務是雲端應用服務、軟體服務開發、軟硬體銷售、系統整合等，送件時資本額為2億元，主辦券商是台中銀證券。

采威國際2020年營收3億9134萬元，稅前盈餘4002萬元，稅後盈餘3205萬元，每股盈餘1.95元。自結2021年前11月營收3億6257萬元，稅後盈餘2153萬元，每股盈餘1.10元。

東元精電在1月4日送件申請初次登錄興櫃一般板股票，產業別是電機機械業。東元精電成立於1998年3月間，主要經營業務是步進馬達、伺服馬達、直流馬達及直流無刷馬達之生產製造及銷售、馬達售後服務及維修等，送件時資本額為1億7214萬元，主辦券商是元富證券。

東元精電2020年營收6億7856萬元，稅前盈餘4173萬元，稅後盈餘3566萬元，每股盈餘2.07元。自結2021年前11月營收8億4460萬元，稅後盈餘5698萬元，每股盈餘3.31元。