興櫃再添新將，專業視訊溝通產品的領導品牌愛比科技（6858）因搭上疫情宅在家商機，去年獲利大爆發，去年上半年EPS高掛7.83 元，繼11日在興櫃掛牌交易後，也積極規劃上櫃，將推動上櫃列為營運目標。

愛比科技是一家致力於研發專業視訊溝通產品的領導品牌，以直覺式用戶體驗設計產品，為客戶提供提升溝通效能的解決方案，由於機緣巧合剛好搭上宅經濟的列車，再加上實收資本額僅2.72億元，2021年上半年EPS繳出亮眼成績。

經結算，愛比科技2021年上半年累計營收達8.61億元，較2020年同期的3.85億元，成長123.4％，在營收大幅成長下，毛利率也出現大躍進，2021年上半年毛利率順突破五成大關，來到54.54％，較2020年同期的48.58％，激增5.96個百分點，帶動2021年上半年稅後淨利來到2.11億元，亦較2020年同期的6159萬元倍數成長，換算2021年上半年EPS高達7.83元，大勝2020年同期的2.3元。

愛比科技指出，在疫情趨使下，全球加速數位化，數位轉型已成為了一種必然的趨勢。人們對遠距學習和工作解決方案的應用不僅大幅提升，遠距教育及會議型態也出現根本性的改變，對視訊溝通協作產品的創新及需求產生正面影響，推升愛比科技近年的營運成長，看好數位教育與混合式工作等應用需求仍會持續成長，樂觀看待2022年度營運。

愛比科技以銷售原創品牌IPEVO之自主開發產品為主，美洲市場銷售占合併營收七成以上。未來將持續發展遠距教學及遠距工作所需的視訊溝通類型產品，在產品開發上整合更多影像與聲音技術，除穩固美洲既有市場通路，亦同步深耕歐洲及東南亞市場，未來也規畫朝針對教育以外產業，含醫療、服務業、零售等全產業擴展。

在大賺疫情財之餘，愛比科技也積極響應政府數位學習政策，在2021年疫情期間陸續捐贈364台高畫質教學攝影機，給全台九縣市教育局，協助各級學校打造下一代的數位教育轉型，為CSR（企業社會責任）加分。