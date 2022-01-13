2021年底金管會開放純網路保險公司，國泰金(2882)旗下國泰人壽瞄準數位原生世代高度自主的保險需求，今日領先業界推出個人保險數位平台「自由配」，首創將包含多種保障項目的「套裝型保險商品」拆解為單一保障的「元件型保險商品」，讓用戶能根據當下需求與預算，彈性自組保單。

國壽總經理劉上旗指出，國壽於2018年與集團一起啟動數位轉型工程，以建構組織基礎能力為首要目標，國壽APP截至2021年11月底，用戶數已超過160萬，月活躍用戶數則突破40萬，較2020年同期成長4成；內部調查也發現，68％用戶期待能透過簡易的操作平台，自行搭配保障項目，而預算低於1萬元的客群，對於制式化保單滿意度也較低。「自由配」即是因應習慣在網路上行動、追求高度消費自主性、熱愛主動參與的「數位原生世代』而生，平台的自主、透明特性賦予用戶另一項個人保險選擇與投保體驗，也有望能輔助業務員拓展通路、觸及新客群，更加拉近人與保險的距離。

國壽數位轉型辦公室協理廖玉如表示，「自由配」設計上以客戶視角出發，透過深度訪談及問卷調查，挖掘用戶的保障偏好以及可負擔的預算，來作為保險商品規畫的依據。例如國壽將用戶最在意的理賠種類與項目，拆解成7個主約與6個附約，讓用戶能根據需求與缺口購買單項保障。廖玉如指出，藉由了解用戶的險種搭配偏好來設計「人氣套餐」，包括：新冠復健、一個人變老、先進醫療、兼差外送族，即便沒有想法的用戶也能快速上手。

平台經濟顛覆既有的消費市場結構與商業模式，當食衣住行育樂都能在線上自在探索與取用，用戶期待保險體驗也能更輕薄無負擔。有鑑於此，「自由配」即是以數據與科技驅動，並植入元件化、平台化基因，以保障好懂、保費透明、組合簡單三大特色跳脫保險商品複雜的傳統框架，開創自選保障服務的新商機，顛覆過往「人與保險」的互動體驗。

元件型商品與個人化體驗已是發展保險科技趨勢，國壽近年陸續推出各項強調用戶自主性的數位保險服務，從產險的電商式投保平台「BeSafe享出門」、團險的「國泰團險數位家groupins+」再到個險的「自由配」，國泰金融集團「保險創新藍圖」更加完整。