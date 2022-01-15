為了防止員工偷懶，不少老闆會訂下規定要求員工遵守，一名男網友表示，他朋友的老闆最近發布新的規定，要求員工打卡上班後不能上廁所、吃早餐，違反還會被處罰，讓他相當傻眼，質疑「公司這樣規定是否違法」，引起網友熱議。

一名男網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，他的朋友在餐飲業上班，但公司突然發布新的規定，要求員工打卡上班後不能上廁所、吃早餐，一打卡就要馬上就工作定位，若違反規定就會進行懲處，讓他相當傻眼。

他認為，朋友的老闆有點管太多，也質疑「公司這樣規定是否違法」，引起網友討論，「早餐本就是上班前就要吃完，但禁上廁所就太沒人性」、「不能上廁所是每人都要發尿布嗎」、「吃早餐不行，上廁所可以，這樣比較合理」。

也有網友認為，可能是有員工逮到機會就偷懶，導致老闆忍無可忍，才出此下策，「這公告一定是故意針對老鼠屎的，我以前遇過有員工蹲廁所玩手機，待了二十分鐘才出來」、「一定是有老鼠屎整天混水摸魚，公司才會有這麼極端的規定，我是餐飲老闆，就曾經請過工時七小時可以跑七次廁所的員工」。