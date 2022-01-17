新普（6121）17日公告，處分力智持股400張，總交易金額達3.36億元，歷經這一波處分之後，新普針對力智的持股比率降至0.29％。

力智為股票市場新兵，17日股價大漲8％，終場收在864元，掛牌僅三個交易日。

新普因持有力智的成本極低，力智尚未轉上市交易時，新普就陸續處分持股，17日再度公告，於110年11月26日～111年1月17日之間，處分力智持股400張，總交易金額逾3億元。