新普再處分力智持股 剩餘持股比率0.29％ 17:532022/01/17 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新普（6121）17日公告，處分力智持股400張，總交易金額達3.36億元，歷經這一波處分之後，新普針對力智的持股比率降至0.29％。 力智為股票市場新兵，17日股價大漲8％，終場收在864元，掛牌僅三個交易日。 新普因持有力智的成本極低，力智尚未轉上市交易時，新普就陸續處分持股，17日再度公告，於110年11月26日～111年1月17日之間，處分力智持股400張，總交易金額逾3億元。 持股申報門檻降至5％ 拚明年底上路 上市櫃公司股東 持股５％將申報 #新普 #力智 #處分 #持股比率 #持股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》全年拚賺2.5股本 力智初登板大漲逾37％ 09:432022/01/13 財經 上市櫃公司藏鏡人全都露 持股5％就要申報 17:242022/01/11 財經 《金融》持股申報門檻擬降至5％ 券商罰鍰上限研議調升 08:012022/01/12 財經 徐旭東喊話統一 買家樂福40％持股 04:102022/01/15 財經焦點 富蘭克林華美投信 國內首檔新能源ETF 21日上市 04:102022/01/17 投資理財 國銀中小企業放款逾額 衝8.57兆 04:102022/01/13 金融．稅務 力智收盤大漲逾35％ 中籤戶大賺超過21萬 14:012022/01/13 財經 美生技股 看旺 04:102022/01/17 投資理財 力智掛牌大漲35.82％ 中籤戶現賺21萬 04:102022/01/14 財經要聞 《半導體》新股上市3把火 力智放話挑戰股王 10:512022/01/13 財經 抽中爽賺20萬大紅包 力智今掛牌噴漲3成 衝上808元 09:122022/01/13 財經 財經熱門新聞 大陸半導體慘淪爛尾下場？ 外媒另揭驚人數據：美韓怕了 - 財經 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 趕上了！大樂透1.64億最後一刻被領走 2注竟是同一人 - 財經 台積電攻破700城門快了？專家爆關鍵時間點：散戶大驚 - 財經 晶片一哥搶碩士生 開價狂勝！謝金河：台灣最強產業大爆發 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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