台灣之星取消尾牙 19:402022/01/17 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有鑒於疫情持續升溫、傳染風險提高，考量員工健康與各項風險，台灣之星17日表示，決議取消辦理尾牙活動。 另外，因應疫情升溫，台灣之星不斷強化防疫措施也已做好隨時啟動居家辦公之準備，將視疫情狀況宣布。 除此，台灣之星目前也持續追蹤同仁的健康狀況及接觸史，會視同仁個案情況安排同仁進行居家辦公。 282億 台灣大併台灣之星 台灣大併購案 EBITDA吞補丸 #台灣之星 #居家辦公 #取消尾牙 #疫情持續升溫 #傳染風險 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超級財報周 台股再戰高點 04:102022/01/02 財經要聞 《通信網路》台灣大5大理由要併台灣之星 綜效最優是網路 17:222022/01/03 財經 台灣大砸282億元 合併台灣之星 04:102021/12/31 焦點要聞 疫情爆炸 一銀17日起分流上班、尾牙全取消 16:082022/01/16 生活 亞太電信跟進 桃園18日啟動居家辦公 17:482022/01/17 財經 金融業第一槍！中信金下周一啟動居家辦公 18:042022/01/15 財經 《科技》電信三雄如鯁在喉 台灣之星「低價吃到飽」名留青史 14:492022/01/03 財經 台灣大合併台灣之星 估三年內EBITDA增加180億元 19:452022/01/03 財經 4大金控萬名員工 啟動居家辦公 04:102022/01/17 焦點要聞 疫情升溫！中信金祭四大防疫措施 19:142022/01/13 財經 疫情肆虐 華爾街重啟居家辦公 04:102022/01/07 全球財經 財經熱門新聞 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 大陸半導體慘淪爛尾下場？ 外媒另揭驚人數據：美韓怕了 - 財經 趕上了！大樂透1.64億最後一刻被領走 2注竟是同一人 - 財經 晶片一哥搶碩士生 開價狂勝！謝金河：台灣最強產業大爆發 - 財經 無痛存退休金》勞保年資不到15年竟可領年金 內行一招破解 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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