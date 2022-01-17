有鑒於疫情持續升溫、傳染風險提高，考量員工健康與各項風險，台灣之星17日表示，決議取消辦理尾牙活動。

另外，因應疫情升溫，台灣之星不斷強化防疫措施也已做好隨時啟動居家辦公之準備，將視疫情狀況宣布。

除此，台灣之星目前也持續追蹤同仁的健康狀況及接觸史，會視同仁個案情況安排同仁進行居家辦公。