Omicron變異株傳染力強，考驗台灣防疫的速度，就有醫師用電玩魔物比喻，認為Omicron像是「繁殖力超強的哥布林」，如果同時一大群來圍攻，不小心就可能滅團，必須分散它們，各個擊破。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書發文表示，Omicron的確是魔王株，不過只限於傳播力，用魔物的等級來說明，Omicron變異株擁有「魔王級數的傳播力，哥布林級數的重症率」，但還是比史萊姆級數的一般感冒危險。

謝宗學解釋，哥布林雖然攻擊力不強，若沒有穿好護具，生命值還是會出現一定程度的減少，而且哥布林的特色是繁殖很快、數量很多，若同時面對一大群哥布林，一個不小心就可能滅團，所以對付哥布林最佳的戰法是分散它們，各個擊破。

謝宗學指出，Omicron即使重症率不高，若感染母數過於龐大，重症的絕對數字仍然會壓垮醫療體系，仔細疫調、隔離，逐步、分批治療染疫病人，才是安全、妥當的作法。

要殲滅Omicron，須至少接種兩劑新冠疫苗、準備充足的新冠藥物，以及遵守戴口罩、勤洗手措施，才有可能在損傷最小的情形下戰勝。「現在的我們最好不要一次面對超大量的哥布林，一邊整備資源，一邊隔離分化，想盡辦法漸進式共存才是比較適當的作法。」