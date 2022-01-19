面對數位科技時代日益複雜的資安風險，中菲行國際物流集團持續強化其自行研發中菲行增值訊息系統的資安層級，在經濟部商業司-改善升級物流業物聯網資訊安全計畫的指導下，於近期順利摘下英國認證機構BSI全台首張NIST CSF認證，高度肯定其於雲端應用上的網路安全框架，有效降低網路的資訊安全風險。

中菲行近日成功複核ISO 27001資訊安全管理認證，藉由取得全方位高規格資訊安全管理系統規範與NIST CSF網路安全框架的雙重驗證，中菲行不僅可評估源自於網路的資安風險，更可依據風險高低的排序選擇控制措施，強化從識別( Identify )、保護( Protect )、偵測( Detect )，到回應( Respond )、復原( Recover )五大功能，有效降低風險，完整體現中菲行在資安管理的服務承諾。

此外，在BSI專業稽核團隊的嚴謹把關下，中菲行在功能成熟度上，目前已從「察覺風險(第2層級)」邁入「可重複實施(第3層級)」，一方面象徵集團在營運環境的資訊安全治理能力和優化資源規劃上，持續精進其運作與韌性，另一方面，更在市場環境嚴峻的情況下，大幅提升商業信賴度與保護企業永續性。

中菲行集團商業智慧科技總監陳立人先生表示，致力於捍衛全球客戶的商業機密，提供嚴實、值得信賴與符合業界實務的資安管理服務，此次通過驗證並獲頒證書，是透由NIST CSF的五大功能成熟度評估機制，除了能訂定目標逐年強化中菲行在不同類別中的資安成熟度等級，更可藉此與ISO 27001所著重的資訊資產管理和保護，在安全偵測和資安事件回應控制措施上相輔相成。