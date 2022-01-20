新北市鶯歌區公所近期與市府美學團隊總顧問陳俊良、臺藝大學生合作，將永吉公園的炮仗花拱門花廊步道重新設計彩繪，亮麗配色吸引不少民眾前往觀賞。（鶯歌區公所提供）

鶯歌永吉花園原先是荒蕪的山野坡地，經規畫開闢後，種植櫻花、炮仗花等各式花類，每年春節皆吸引不少民眾搶拍。（鶯歌區公所提供）

新北市鶯歌區永吉公園歷經規畫整修後，如今已是知名賞花景點，鶯歌區公所近期與市府美學團隊總顧問陳俊良、臺藝大學生合作，將公園內的炮仗花拱門花廊步道重新設計彩繪，以「鶯歌與世界的距離」為發想，用白與灰襯托出代表色「鶯歌紅」，盼吸引春節觀光人潮，也提升當地的環境美學。

占地4601坪的鶯歌永吉花園原先是荒蕪的山野坡地，經過三期規畫開闢，成為適合親子悠遊、健身樂活的園區，園內種有櫻花、馬櫻丹花及修剪成龍形的綠灌木等各式植物，每逢春節各類花種盛開，吸引不少網美搶拍。

鶯歌區長施明慧指出，永吉公園在捷運三鶯線永吉公園站預定地旁，未來捷運完工後，遊客可從鶯歌火車站、新北市立美術館出發，一路串連陶瓷老街、陶瓷博物館抵達永吉公園，永吉公園新花廊步道比起以往更有特色，相信會吸引更多遊客前來打卡。

長期帶領在地熱心志工用心養護公園的永吉里長林茂哲也說，永吉公園除了擴大面積外，也導入共融式遊戲場，建置小朋友喜愛的蝴蝶鞦韆、旋轉溜滑梯，配合一年四季各色花卉，去年曾創下一日破萬人參訪的佳績，為名符其實的花朵樂園，近期炮仗花、櫻花也陸續盛開，歡迎民眾前來參觀。

民政局長柯慶忠表示，三鶯文創整合計畫啟動後，鶯歌區內及重要建設也跟著推動，為了提升周邊環境，市府2020年成立顧問平台，對城鎮風貌、景觀、彩繪等工程提供環境美學建議和諮詢，這次永吉公園步道彩繪率先重新設計，希望在市府跨局處合作下能將鶯歌打造成未來北台灣矚目的藝術觀光之都。