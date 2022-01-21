玖壹壹推出新歌〈啪哩啪哩〉，左起春風、洋蔥、健志。（混血兒娛樂提供）

春節期間玖壹壹防疫順時中，原本計畫一年一度的尾牙為了大家健康著想忍痛取消。新年３人會在家減少與人連結的機會。健志分享在家一邊防疫一邊看《華燈初上》第三季 跟朋友賭兇手是誰？此外也請大家鎖定《超級巨星紅白藝能大賞》在除夕夜首次演唱新歌〈啪哩啪哩〉，團員健志說：「啪哩啪哩就瞎趴（台語發音）的意思，很閃很亮」，春風分享：「不止是外表，你生活也是53啪哩啪哩，新年聽更是讓你舒舒虎虎。」

洋蔥說春節年假會當個居家好男人，哪都不去在家裡睡飽飽、然後再自己家裡煮吃飽飽養精蓄銳等待過完年後準備開工。屬虎的春風說：「過年期間沒有外務打擾會在家打電動，2022犯太歲還是保守一點不敢亂計畫。」

盤點去年三人完成了實境節目《極島冒險 溜浪玖壹壹》第二季，節目播出過程獲得廣大迴響，根據遠傳friDay影音公布2021年度收視熱門榜，《極島冒險 溜浪玖壹壹》成績亮眼總收視排行榜第五名，前四名都是大規模大製作的韓流影視《哲仁王后》、《Running Man》等，如此小兵立大功代表玖壹壹人氣居高不下，除了歌手外在影視部份也往下紮根，粉絲也敲碗期待玖壹壹有更多的影視作品推出。

健志說去年佛緣大開，對於靈學開始熱衷相信六道輪迴是真的，在待人處事也更寬容相信世事無常，生命無常要珍惜在人間修煉的日子廣結善緣。洋蔥則分享去年愛上騎公路車爬山的新的技能，感覺運動之後讓人更快樂，也可以把身上多餘的贅肉消除，真的是一舉兩得。春風每天都學習賽車技術，賽車成績單圈進步了11秒，很有成就感希望2022成為賽道上最啪哩啪哩的男人。