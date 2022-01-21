日盛越南機會基金21日獲金管會核准成立，日盛投信表示，該基金將以日盛15年越南在地研究資源，結合國際知名的VinaCapital投資團隊，掌握越南大中小型股、靈活佈局。

日盛投信指出，2021年越南指數總報酬高達37.3％，市場預計2022年又將是強勁表現的一年，主要是越南企業每股盈餘（EPS）可望持續引領亞洲市場、繳出亮眼成績單，更重要的是，即便股市過去一年表現優於全球，但企業獲利表現更佳，使越南股市估值仍低於多數亞洲市場，預期本益比重估（Rerating）長線優勢將奠定越南股市再創高點的契機。

包括KB Securities Vietnam、VN Direct、SSI Securities、HSC、等券商或資產管理公司看法都相當樂觀，預估越南股市將有20～30％上漲潛力，今年越南股市可望維持多頭走勢。且未來一至兩年，越南可望入圍MSCI新興市場指數觀察名單。從過往經驗分析，被提名進入MSCI新興市場指數觀察名單，後續兩年股市通常受惠資金追捧而出現強勁漲勢。

日盛投信投資團隊認為，2021年越南全年的經濟成長率為2.58％，創逾30年來新低，2022年越南經濟將因疫情得到控制，及政府刺激計劃而回到高速成長軌道上。根據ADB、IMF、S&P Global、SC、WB等專業機構預估，2022年越南GDP可望成長至6.5～7.5％，成長力道強勁。

越南國會並在11日通過規模達350兆越南盾（約新台幣4273億元）的刺激計畫，用以振興2022至2023年的經濟，將是越南有史以來規模最大的刺激方案。

日盛投信投資團隊建議，若擔心股市波動，可運用定時定額投資越南股票型基金的策略介入。根據統計，在過去10年任一月底進場、採「定時定額」方式投資越南股市，假設持有1年的平均報酬率15.3％，持有2年進一步優化、平均報酬率達26.8％，持有3年正報酬機率更拉高至98％、平均報酬約39.7％，長期投資效果顯著。

看好越南成長趨勢，具經濟、人口、外資、股市等四大資本紅利，加上客戶對越南機會基金定期定額詢問度持續增加，日盛投信至3月31日前，推出定期（不）定額終身零手續費，及單筆申購手續費率三折優惠。