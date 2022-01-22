瑞士信貸指出，預計美國聯準會(Fed)在未來幾個月甚至幾年，就會進行資產負債表大瘦身計畫。不過，與上次慢慢的量化緊縮方式不同，這次恐怕會直接脫手債券商品。

瑞士信貸認為，現在要實施的量化緊縮是為了將大漲的通膨壓下去，且要經濟繁榮。若想要有立竿見影的快速效果，不排除Fed會直接出脫手中龐大資產。

聯準會上次實施量化緊縮是在2017年至2019年之間，那時縮表方式，是等手中金融資產到期後，不再購買像是美國公債以及不動產抵押證券等。因此，目前市場大部分都預期，Fed應該會跟上次一樣，採取較慢且較穩的模式來退場。不過，瑞士信貸卻認為，現在大環境物換星移，聯準會不一定非得率由舊章。

美國市場現在處於通膨高漲，以及市場滿是游資，並流向高風險金融商品的狀態中，瑞士信貸比喻，Fed在過去兩年來所繪製的濕壁畫已不符現在所需，要讓牆壁恢復原狀，最快的方式就是把牆上的畫給刮掉。

濕壁畫，是一種作畫方式，有別於直接使用塗料，因牆壁已把畫作顏色吸收，故日子一久就變成牆面一部分，而義大利文藝復興，就是濕壁畫最光輝燦爛的時代。

瑞士信貸會這樣比喻可理解是，在過去兩年以來，聯準會為抗疫救美國經濟，期間使用量化寬鬆政策已被市場習慣以及根深蒂固。現在要盡快除掉通膨這隻巨獸，且快一點回歸至疫前正常貨幣政策，Fed乾脆直接賣掉手頭的債券來縮表，也不失為一個快速的好方法。