大公文匯全媒體報導，今天（22日）下午，大陸國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會，介紹節日期間疫情防控工作有關情況。會上，大陸國家衛生健康委新聞發言人米鋒表示，當前，新增本土確診病例明顯下降。但近期部分地區接連有本土聚集性疫情報告，疫情擴散和外溢風險仍然存在。

米鋒表示，春節臨近，人員開始返鄉，對於來自不同風險區域的返鄉群眾，各地要分類、分區精準落實防控措施，防止政策執行簡單化、一刀切，防止層層加碼，要加強應急值守、高效運轉，一旦發現疫情快速反應、果斷處置，要堅持預防為主，人、物、環境同防，落實「早發現、早報告、早隔離、早治療」要求，做好重點行業風險人群排查，及時發現排除風險隱患。

大陸國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華表示，目前，內地疫情形勢總體依然平穩。此前，大陸發生的多起本土聚集性疫情呈現向好的態勢。天津社區傳播風險基本控制；河南安陽新增病例數呈下降態勢，但仍需警惕社區特別是農村地區存在的隱匿傳播導致的潛在擴散風險；河南鄭州和許昌1月20日首次出現零新增病例；陝西西安1月18日首次出現零新增病例，疫情進入了收尾階段。