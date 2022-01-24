蔡英文總統今天指出，台灣每年新車交易超過40萬輛、中古車交易70萬輛左右，是一個相當具有規模的市場。政府推動「台灣新車安全評等計畫」，正加速建置車輛安全檢測實驗室，未來相關硬體設備完工後，將提供車輛更完整的安全檢測能量，並定期公布評價星等結果，讓國人購車時能獲得更完整資訊。

讓購車更安心，蔡英文：加速建置車輛安全檢測實驗室。（取自總統府錄影畫面）

蔡英文總統今天上午接見「中華民國汽車商業同業公會全國聯合會代表」表示，台灣的汽車交易是一個相當具有規模的市場。她肯定汽車全聯會，多年來跟政府一起努力，讓汽車買賣交易服務更好、更優質。不僅提供汽車鑑價、排解糾紛等服務，也建置「汽車資訊平台」揭露車況資訊，提供消費者更多的保障。

讓購車更安心，蔡英文：加速建置車輛安全檢測實驗室。（取自總統府錄影畫面）

她說，政府從2018年起推動「台灣新車安全評等計畫」，加速建置車輛安全檢測實驗室，未來相關硬體設備完工後，將提供車輛更完整的安全檢測能量，並定期公布評價星等結果，讓國人購車的時候獲得更完整的車輛資訊，也能讓業界朋友安心做生意。

蔡英文提到，汽車涉及的法律層面很廣，從交通監理、環境保護到消費者權益等等，政府在推動各項相關政策、擬定修正法規時，公會一直扮演溝通的橋梁，提供市場上的最新訊息及寶貴的經驗建議，她感謝汽車全聯會長期對政府的支持和協助。

汽車對蔡英文來說，也有一份特殊的情誼，她說，除了從小在修車廠長大，她也喜歡開車。希望政府和民間共同努力，促進台灣汽車產業的發展。也請大家一起繼續做好防疫，才能讓百工百業繼續發展，也能讓汽車產業和汽車交易市場更蓬勃活絡。