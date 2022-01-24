「野柳神明淨港文化祭」將於元宵節登場，但「百人跳水」及「神明遶境」活動取消。（萬里區公所提供）

元宵節當天野柳漁港將舉辦海鮮特賣會。（萬里區公所提供）

元宵節當天野柳漁港將舉辦海鮮特賣會。（萬里區公所提供）

北海岸年度宗教盛事「野柳神明淨港文化祭」將於2月15日元宵節登場，但受疫情升溫影響，今年「百人跳水」及「神明遶境」活動均取消，「北海岸深度宗教文化行旅」及「野柳本港海鮮特賣會」暫按原訂計畫舉辦。萬里區長粘雪琴表示，相關活動會依照中央流行疫情指揮中心規定，滾動式調整。

在地已百年傳統的野柳神明淨港活動，最大特色是由一組8人勇士肩扛開漳聖王神轎跳入港中，游至對岸再進行神明過火，透過「水裡來，火裡去」的儀式消災祈福；往年也都會號召百名勇士挑戰低溫，跳入港中淨身祈求好運，但今年因疫情關係，「百人跳水」及「神明遶境」均取消。

粘雪琴表示，今年「百人跳水」取消，區公所改與觀光旅遊局合作，搭配「青春山海線」推出「北海岸深度宗教文化行旅」，規畫1、2、3日遊3種旅遊懶人包行程，宣傳萬里隱藏版打卡景點及美食。此外，元宵節當天野柳漁港也以海鮮特賣會回饋消費大眾，推出優惠價白帶魚、小卷禮盒，拚庶民經濟。

粘雪琴強調，相關活動均會落實量體溫、消毒、實聯制、社交距離等防疫措施，同時派有專人在場舉牌，提醒民眾遵守防疫規定，同時依照中央流行疫情指揮中心規定滾動式調整。