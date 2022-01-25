瑞銀投信新總經理 王心如將上任 09:052022/01/25 工商 陳碧芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 懸缺近2個月的瑞銀投信總經理空缺，將有新人出任！瑞銀亞太區最新委任王心如為瑞銀資產管理台灣區總經理，即瑞銀投信總經理，新職待及金管會批准後即時生效。 王心如同樣來自資產管理界，擔任過美盛投顧總經理、施羅德投信，具有財富管理和企業金融的背景。 前瑞銀投信總經理焦訢去年11月底離職，瑞銀方面先指派陳宜芝代理，直至1月下旬才確認接任人選。 瑞銀資產管理亞太區主管暨台灣區董事長殷雷表示，王心如的業界經驗豐富，特別是在開發新業務方面。 台北W飯店總經理哲仁廷上任 華視總經理莊豐嘉下台 #瑞銀投信 #心如 #總經理 #瑞銀 #亞太區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》台北W飯店總經理 哲仁廷上任 17:222022/01/20 財經 華視總經理莊豐嘉 嗆修理國民黨 04:102022/01/19 政治要聞 四大外媒肯定 中信奪台灣最佳銀行 04:102022/01/24 財經焦點 燁輝高層人事異動 新任總經理由張振武接任 19:512022/01/19 財經 台北W飯店新任總經理 法籍哲仁廷接任 17:242022/01/20 生活 神達挺警察 贈Mio行車記錄器 04:102022/01/25 產業．科技 林心如拍戲不服輸「要讓唱衰者後悔」 04:102022/01/22 娛樂新聞 《鋼鐵股》張振武接任燁輝總經理 擬四大方向 07:442022/01/20 財經 台北W飯店總經理哲仁廷上任 帶來飯店新氣象 15:102022/01/20 生活 人事異動站 1月14日至1月20日 04:102022/01/23 金融．稅務 外資狂敲 各界揣測 04:102022/01/22 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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