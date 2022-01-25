懸缺近2個月的瑞銀投信總經理空缺，將有新人出任！瑞銀亞太區最新委任王心如為瑞銀資產管理台灣區總經理，即瑞銀投信總經理，新職待及金管會批准後即時生效。

王心如同樣來自資產管理界，擔任過美盛投顧總經理、施羅德投信，具有財富管理和企業金融的背景。

前瑞銀投信總經理焦訢去年11月底離職，瑞銀方面先指派陳宜芝代理，直至1月下旬才確認接任人選。

瑞銀資產管理亞太區主管暨台灣區董事長殷雷表示，王心如的業界經驗豐富，特別是在開發新業務方面。