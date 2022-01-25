國際奧會駁回了冬奧「北歐混合式滑雪」女子項目的申請，這是從1924年首屆冬奧就存在的古老競技，至今卻成為唯一沒有設立女子項目的奧運賽事，也違反國際奧會大力推行的性別平權（夏奧的男子棒球有女壘對應）。最快要到2026年冬奧，距離首屆超過100年才有機會出現女選手。

早在2018年，國際奧會就與國際滑雪總會商討女子項目在北京冬奧登場的可能性，董事會最後駁回這項提議。當時他們表示性別平權固然要緊，但是奧運獎牌只能頒發給具有足夠競爭水準的運動，此賽事的女子項目普及度仍然不足，只有少數國家有競爭力，因此延後到2026年冬奧之前再議。

北歐混合式滑雪（Nordic combined）是結合10公里越野和跳台滑雪的賽事，從個人賽增設個人高台賽、團體賽，但始終沒有女子賽或是近年不斷加設的男女混合賽。這項賽事「先跳再滑」由跳台滑雪開始（兩個項目分別為98公尺、125公尺高度），接著進行10公里越野賽，跳躍成績最高分的選手第一個出發，成績差的晚幾秒出發，最先到終點者獲勝。團體賽採用125公尺高跳台，4人跳完之後再參加20公里接力賽，同樣是分數最高的最先出發。

此賽事一向是寒帶國家的強項，早年由挪威選手霸榜很長時間（13金9銀8銅），只有芬蘭選手有能力挑戰他們（4金8銀2銅），直到1960年冬奧才有西德選手摘金突圍。世界盃於上個賽季首次設立女子項目，前3名女選手來自美國、挪威、日本。