哈薩克、烏茲別克和吉爾吉斯在今天發生共同電網崩潰，幾個主要大城市都出現大面積停電，數百萬人受到影響。

半島電視台(Aljazeera)報導，星期二中午以後，吉爾吉斯和烏茲別克的首都，以及哈薩克最大城阿拉木圖遭遇停電，是共同電網出現不穩而造成的大面積跳電，主要原因是哈薩克的用電過載。

這三個前蘇聯加盟共和國，彼此之間有互補的電網，也與俄羅斯有相接，好處是互通有無，但一但出現電網供需失衡，也會大面積跳電。

烏茲別克和吉爾吉斯電力當局表示，在跳電後，他們先緊急關閉發電廠，之後重新啟動，在晚間已恢復國內的部分供電，

烏茲別克能源部的一份聲明中表示，停電是由哈薩克斯坦電網事故引發的。

哈薩克阿拉木圖機場因為有備援電力，可以繼續起降飛機，但塔什甘機場就只能停止接收航班。同時，塔什甘的鐵路交通也已停止運作，在停電後，自來水廠也被迫停擺。

哈薩克這幾年特別熱衷加密貨幣(像是比特幣)的「開礦」，造成了電網的沉重負擔。鄰國的中國大陸禁止開礦，許多礦主就跑到哈薩克，去年下半年，比特幣還有一波高點，使得更多人加入開礦的行列，電力系統更為緊張。