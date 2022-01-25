美國國務院下令基輔大使館所有美國人員的家屬離開，並表示非必要的大使館員工也可離開，使得人們對烏克蘭的局勢更為擔心。身為當事國的烏克蘭政府則表示，俄羅斯的威脅雖然真實，但是入侵還不到「迫在眉睫的地步」，希望各方都能冷靜，不要走到戰爭一途。

美聯社報導，由於幾輪外交斡旋都未取得任何共識，烏克蘭緊張局勢進一步升級。北約表示正在加強在波羅的海地區的威懾力，美國也下令8,500名部隊高度戒備，隨時可做為快速反應部隊派往署到歐洲。

俄羅斯則否認對烏克蘭發動襲擊，雖然在烏克蘭附近陳兵10 萬部隊，但就俄羅斯的說法，他們是防備烏克蘭對頓內次克共和國的入侵。

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基表示，局勢沒有外界想的那麼嚴重，「已得到控制、沒有理由恐慌」。

同時，烏克蘭國防部長雷茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，俄羅斯部隊尚未形成集團軍群，表明他們還未做出發動進攻的態式。

雷茲尼科夫說：「俄羅斯的邊界部隊當然是安全風險，但這與發動戰爭還有一段距離，實質的戰爭威脅還稱不上。」

烏克蘭國家安全委員會秘書長丹尼洛夫(Oleksiy Danilov)也同意此一觀點，稱「俄羅斯部隊在烏克蘭邊境附近的行動，從來就不是新聞。」