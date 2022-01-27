人行27日報中間價為6.3382元，較上日下調172基本點，在岸價隨後早盤也大幅回調，中午報6.3467元，較上日收盤價大貶258基本點，貶幅約0.4％。

離岸價上午貶破6.35元，午間報6.3521元，貶184基本點，貶幅約0.3％。

刷新逾三年半高點 結匯需求旺 人民幣衝破6.33元
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