人民幣大幅修正 退回6.35元上下 13:032022/01/27 工商 康彰榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人行27日報中間價為6.3382元，較上日下調172基本點，在岸價隨後早盤也大幅回調，中午報6.3467元，較上日收盤價大貶258基本點，貶幅約0.4％。 離岸價上午貶破6.35元，午間報6.3521元，貶184基本點，貶幅約0.3％。 刷新逾三年半高點 結匯需求旺 人民幣衝破6.33元 大陸航海王超狂 中遠海控 去年獲利激增八倍 #基本點 #貶幅 #人民幣 #日報 #中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 提振房市 北上廣深降房貸利率 04:102022/01/25 全球財經 在岸人民幣開盤升破6.33關口 創三年半新高 10:412022/01/25 財經 斥資逾人民幣7億增持股份 中移動母企 狂買自家A股 04:102022/01/24 全球財經 在岸人民幣收升68點 續創近4年高點 17:192022/01/25 財經 在岸人民幣26日官方收報6.3219 漲33基點 17:162022/01/26 財經 去年外資增持大陸境內債券達1666億美元 12:232022/01/23 兩岸 陸國家電網擬投資逾人民幣5千億 創新高 09:102022/01/23 財經 四大官媒挺A股 滬指26日午盤小漲0.14％ 12:002022/01/26 財經 《金融》美元保單撐盤 外幣保單去年前11月銷售年增21％ 08:012022/01/26 財經 去年減稅降費 達人民幣兆元 2022年持續加大惠企力度 04:102022/01/25 全球財經 艾美特 拆遷補償費Q1認列 04:102022/01/26 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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