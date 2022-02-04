巨蛋體育館原預估要打1200人，不過民眾來的非常多，為此已有補充疫苗，接種人數突破2000人。（陳夢茹攝）

桃園今、明2天於巨蛋體育館、中壢榮民服務處進行年後首波BNT、高端疫苗隨到隨打疫苗接種站。巨蛋體育館接種狀況踴躍，工作人員直呼「大家過年沒出去玩都來打疫苗了！」，從接種數據上來看，BNT是高端的2倍較為搶手。

市長鄭文燦說，桃園新冠肺炎疫苗第2劑接種率達到8成以上，第3劑則約2成多，約50萬人完成第3劑接種，呼籲大家趕快打好打滿，完成接種提升保護力和預防重症。

今、明2天的BNT、高端疫苗隨到隨打疫苗接種站，皆從8點開始至12點，只要民眾在12點前報名都能入場接種。巨蛋體育館由台北榮總桃園分院負責，原預估要打1200人，不過民眾來的非常多，為此已有補充疫苗，接種人數會突破2000人。

「年後首波隨到隨打疫苗接種非常踴躍！」，協助疫苗接種站的體育局副局長房瑞文說，雖報名截至是12點，但要消化場內已報名登記的民眾，估計全數打完要到下午1點半，沒打到的也沒有關係，明天（5日）還有1場。

據了解，巨蛋體育館隨到隨打站，有1500多人接種BNT疫苗、600多人接種高端疫苗，可見BNT搶手度較高。市民黃小姐指出，相較高端自己還是比較信賴BNT，由於今年過年憂心被疫情波及，沒有全家旅遊計畫，空閒時間便前來打疫苗。

現場勘察時發現，另有不少長者誤以為隨到隨打疫苗接種站有提供莫德納疫苗，紛紛帶小黃卡冒雨前來接種。賴姓伯伯表示，以為有莫德納疫苗可以接種，既然沒有就等下次再打，沒有打算要接種BNT或高端疫苗。