本土疫情自今年初延燒至今，目前累計逾500人染疫，多數為輕症個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，預計下周將發文給全台各醫院，解除前段時間的醫療降載，並將Omicron輕症個案盡量收治於集中檢疫所，以兼顧醫療和防疫的需求。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前專家會議已討論出輕症分流標準，如為無症狀或輕症、生活可自理、已完整接種疫苗、年齡小於65歲，且不具糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（含高血壓）、慢性肺疾、BMI25（或12-17歲兒童青少年BMI超過同齡第85百分位）、懷孕或其他影響免疫能之疾病或已知重症風險因子，經醫師評估可收治於加強版集中檢疫所。

羅一鈞指出，目前已整備開設完成北區、中區、南區共11家加強版集中檢疫所，合計量能已達1221間房，包括北區7家（813間）、中區2家（214間）、南區2家（194間），並持續整備，預計春節後可達1500間。

Omicron本土輕症個案將改收治集檢所。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，由於過完年後民眾對病房需求可能會較高，其中包含開刀等，這些是醫療上需要照顧的人，因此先前的醫院降載需要恢復，Omicron輕症病人會盡量收治集中檢疫所，希望這樣的轉換能夠兼顧醫療與防疫的必要，預計下周醫事司會發文給各醫院。

至於落地採檢驗出的境外移入個案，羅一鈞表示，由於50歲以上可能較多罹患慢性病，入境時難以詳細評估，因此輕症分流標準維持不變，以20至49歲年齡為主。指揮中心統計，自1月25日啟動落地採檢輕症分流至今，已有281位陽性個案分別送至北部3家加強版集中檢疫所，佔同時段落地採檢陽性個案的59.6％。