為方便民眾繳交停車費，台中市府交通局積極推動各項代扣繳與線上申辦業務。交通局長葉昭甫4日表示，「繳納停車費」及「購買停車月票」是民眾最常辦理的停車業務，除傳統臨櫃辦理外，也積極導入線上繳費、行動支付APP繳費以及金融、電信業者約定帳戶代扣等多元管道，在疫情期間可減少出門、降低感染風險。

葉昭甫指出，民眾繳停車費過去最常用的方式是超商繳費，2018年超商代收停車費比例高達87.16％，經交通局推廣多元管道後，超商代收比例為63.39％，而停車費自動扣繳及行動支付比例從7.13％提升至31.16％，顯示民眾逐漸接受並習慣快速、方便的多元繳費方式。

葉昭甫表示，「繳納停車費」及「購買停車月票」是民眾最常辦理的停車業務，除了傳統臨櫃辦理外，交通局也積極導入多元管道。中市停車費有臨櫃繳款、線上繳費、行動支付APP繳費及金融、電信業者約定帳戶代扣等4大類繳費管道；購買停車月票，可至交通局櫃台申辦，另線上購買可享有折扣優惠，可善用台中市停車管理處網站( https：／／pse.is／3tmyk9 )或台中交通網APP辦理。

線上購買月票系統開放時間為每月1日至20日，可訂購「次月」起停車月票，路邊停車月票最多可預購6個月，線上購票可享有95折優惠外；單次購買3個月以上月票，更有9折優惠。