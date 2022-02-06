春節九天連假轉眼過去，台股7日即將迎接金虎年，股民期待開紅盤。針對2022年虎年的台股展望，金管會主委黃天牧6日接受訪問時以「福虎生豐，行穩致遠」作註解，他認為今年台股資金動能持續在、經濟基本面仍佳、企業獲利可期，而金管會將繼續建構完善的制度面，推動公司治理3.0讓台股能永續發展、行穩致遠。

春節假期期間因台股未開市，為掌握國內外政經及疫情發展，金管會循例成立應變小組，由黃天牧擔任召集人，邀集各局與證期周邊單位，每日指派專人檢視國際重大事件、股市表現進行分析，並關注市場資安事件通報及應變，且於2月6日召集金管會、證期局、證交所、櫃買中心、期交所和集保結算所舉行盤前準備會議，會議中共同針對國際政經情勢及市場概況進行分析，並提前研議因應措施。

證交所指出，觀察春節期間國際股市變化，美股面臨聯準會即將升息帶來的不確定性，在假期期間已逐步消化升息可能造成的衝擊，指數止跌回升，再者，美國企業正陸續公布財報，與我國供應鏈合作較為密切的企業營運表現穩定，預期對台股上市公司營運基本面及股價應無負面影響。此外，地緣政治風險方面，俄烏情勢雖緊張，惟仍有機會透過外交談判解開僵局，然加劇市場對石油供需平衡之擔憂，且在OPEC+堅持緩步增產計畫之下，推升國際油價創下7年新高。

黃天牧日前表示，台股持續有資金動能，經濟基本面表現佳，產業具國際競爭力，獲利可期，且透過推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「上市櫃公司永續發展路徑圖」，深化企業永續投資價值，但面對未來各項風險，提醒金融及監理機構皆應「持盈履滿，君子兢兢」，秉持謹慎態度居安思危，累積逆境的風險承擔能力及韌性。