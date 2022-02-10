MSCI明晟最新權重調整結果出爐，台股新增一檔、刪除一檔，證期局副局長郭佳君10日預估，因此調整造成的資金流出大約0.56億美元，約合新台幣16億元，占外資持有台股市值估0.006％，影響極小，同時郭佳君亦強調MSCI調權重「對台股的表現沒有絕對關係」，目前台股基本面對外資仍是極具吸引力。

郭佳君表示，台股主要受國際情勢變化與產業基本面影響最大，上市櫃公司2021年營收達39.82兆元，與2020年相比成長16.41％，代表產業營運狀況不錯；現金殖利率以2021年12月來看，仍高達2.56％，以國內產業基本面來說，對外資還是有一定吸引力。

也因此外資從2021年11月開始，已連續三個月淨匯入，金額近150億美元，即有逾新台幣4100億元的資金持續流入台股，資金動能不缺。 MSCI公布最新權重調整結果，台股在這次調整中增加一檔元太、同時刪除一檔緯創，在MSCI全球新興市場指數權重下降0.02個百分點，在MSCI亞洲除日本指數權重則下降0.14個百分點；在MSCI全球市場指數權重則上升0.01個百分點。

證期局以新興市場權重下降0.02個百分點來推估，國際被動基金若跟隨MSCI指數，則會調整成份股，約會流出0.56億美元的資金，僅占外資持有台股市值的0.006％，郭佳君說占率影響非常小。

最重要的是MSCI調整權重對台股影響「沒有絕對關係」，郭佳君表示，台股的表現主要還是受國際情勢變化、及產業基本面的影響最大，以上市櫃公司去年全年營收及現金殖利率來看，台股目前對外資仍是有一定的吸引力。即投資人對這次MSCI調權重可「免驚」。