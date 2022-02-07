原料行業基本面整體向好，尤其科技廠擴產動作不停歇，建商也以「先建後售」應戰打房策略，加上全球基建需求回溫、國際原油價格攀高，原料股7日集體拉升，鋼鐵指數上漲3.54％，聚亨（2022）等個股燒得火紅。

俄烏戰爭箭在弦上，造成西德州與布蘭特原油在台股農曆休市期間雙雙衝破90美元大關，帶動整體原料股7日一片紅通通。俄羅斯同時作為鋼鐵及其原料重要出口國，俄烏衝突也造成倫敦金屬交易所（LME）的鎳與鋁價格持續攀高，配合春節後新開工、下游回補庫存潮與亞洲鋼廠減產效應，鋼材供需轉趨緊張，大陸冬奧結束後重工業放寬限制，鋼鐵與鐵礦砂需求可望回升。

指標股中鋼2月中旬將公布3月盤價訊息，法人預期止跌反彈的機率居高，且鋼鐵股多有殖利率護體，隨產業供需好轉，「鋼鐵人」成為虎年台股開路先鋒。其中聚亨7日亮燈漲停外，大成鋼、中鴻、佳大、燁興、東和鋼鐵、彰源、燁輝、春源、新光鋼、新鋼、官田鋼、威致、海光皆拉出逾半根漲停板，漲幅靠前，另外中鋼亦上漲1.78％，成功收復年線。

資深分析師連乾文表示，儘管鋼鐵族群7日表現強勁，但大陸需求疲弱，台股鋼鐵股盤價以小跌為主，因此投資人在選股上，應以鎳價上漲所帶動的不鏽鋼族群為主。

凱基投顧指出，大盤技術面止跌訊號浮現，加上根據過往經驗，台股農曆春節後1～2個月上漲機率偏高，後勢可以正面期待，初步以月線為目標。類股方面，短線聚焦中小型電子、金融及傳產類股中率先表態的強勢族群及個股。