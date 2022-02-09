臺灣企銀公告，董事法人代表異動，發生變動日期為2月9日，法人名稱為臺灣銀行，舊任者為臺灣銀行副總經理戴士原，新任者為臺灣銀行企劃部經理胡心慈。

異動原因為改派，原任期為110年7月20日至113年7月19日，新任生效日期為2月9日，此次異動依臺灣銀行111年2月7日銀財字第11100108933號函辦理。

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