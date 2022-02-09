臺灣企銀董事法人代表異動 18:322022/02/09 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣企銀公告，董事法人代表異動，發生變動日期為2月9日，法人名稱為臺灣銀行，舊任者為臺灣銀行副總經理戴士原，新任者為臺灣銀行企劃部經理胡心慈。 異動原因為改派，原任期為110年7月20日至113年7月19日，新任生效日期為2月9日，此次異動依臺灣銀行111年2月7日銀財字第11100108933號函辦理。 賴清德啟程赴宏都拉斯 深化邦誼展現對新任政府支持 四外銀台灣子行2021營收全衰退 #異動 #臺灣銀行 #臺灣企銀 #法人代表 #新任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開戰2022 鄭照新任中市新聞局長 04:102022/02/08 政治要聞 地籍異動即時通 為您守護不動產權利 09:192022/02/06 房市新訊 兆豐投信新任總經理黃大川上任 20:192022/01/28 財經 《金融》台灣星展成立10周年 續創新並深耕台灣 10:172022/01/25 財經 臺灣企銀twAA-評等 中華信評確認 21:102022/01/26 財經 臺銀申設美國鳳凰城代表人辦事處 金管會准了 16:132022/01/28 財經 網購刷臺企銀 優惠大放送 04:102022/01/28 全球財經 董事長林謙浩領軍 臺灣企銀奪玉山獎獲總統表揚 17:312022/01/25 財經 人事異動站 1月21日至1月27日 04:102022/02/06 專題周報 新北市消防局人事異動 調整科長、大隊長8人 17:182022/02/07 社會 永豐銀行1名員工確診 台南永康分行暫停營業1天 14:222022/01/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。