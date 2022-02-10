日月光投控10日召開法人說明會，全年集團合併營收及稅後淨利同創歷史新高，每股淨利14.84元優於預期。日月光投控營運長吳田玉表示，半導體產能供不應求情況會延續到2023年，日月光投控在手長約已看到明年，看好今年兩大事業營收將續創新高。

日月光投控去年集團合併營收年增19.5％達5699.97億元，平均毛利率年增3.1個百分點達19.4％，營業利益年增78.1％達621.25億元，歸屬母公司稅後淨利639.08億元，較前年成長逾1.3倍，每股淨利14.84元。

日月光投控預期第一季封測事業生意量將因工作天數減少及SiP季節性因素而季減4％，毛利率將略高於去年第二季。第一季EMS電子代工服務生意量將接近去年季度平均水準，營業利益率接近去年第二季及第三季平均值。法人推估日月光投控第一季集團合併營收較上季減少14～16％，但與去年同期相較成長逾20％。