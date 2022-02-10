徐懷鈺今晚欣賞音樂劇《貓》。（粘耿豪攝）

陳子鴻今晚欣賞音樂劇《貓》。（粘耿豪攝）

音樂劇《貓》相隔4年第6度來台，今晚（10日）小巨蛋首場開演星光熠熠，包括徐懷鈺、楊千霈、蔡黃汝、大霈、Janet、唐從聖、鄭怡、篠崎泫、何篤霖、鍾瑤、陳子鴻、蕭煌奇等藝人朝聖。唐從聖進場前受訪提及導演明金城驟逝，感慨表示人生無常：「心疼他才剛喜得一對子女，他一定不好受，但更辛苦的是留下來的家人。」

唐從聖多年前曾與明金城合作，還組了打羽毛球的群組，今受訪時難過表示：「過年前他還跟大家一起打過2、3次」，透露明金城打球當時狀況還不錯、沒什麼異常，不捨好友走得突然。

鮮少公開露面的徐懷鈺受訪表示：「第一次看現場非常興奮，特別喜歡女主角去找Grizabella的橋段，也很期待能現場聽到經典名曲Memory。」這2年她多在家裡運動、做菜，今年暫時沒有推出作品的想法；好奇43歲的她近期身邊有沒有出現護花使者？徐懷鈺笑回：「一直有人要幫我介紹，但我都沒有出門所以沒機會。」

陳子鴻今特地抽空欣賞音樂劇，受訪時問及王力宏近況，陳子鴻透露一直有跟「小老弟」保持聯絡，對方目前「一切都還好」，至於細節則不便透露太多。主持人Janet演出前直呼迫不及待，問起她的閏蜜李靚蕾目前狀況，一旁工作人員趕緊制止，媒體追問Janet怎麼沒邀李靚蕾一同欣賞音樂劇，她尷尬笑回「今天比較不方便」。