今年台股上市櫃公司元月合併營收的公告截止日延後至2月14日，統計至11日為止已有82檔上市櫃公司元月合併營收繳出歷史新高的好佳績。

依據元月合併營收年增率排序有力旺（3529）、技嘉（2376）、全科（3209）、興農（1712）、嘉威（3557）、復盛應用（6670）、博晟生醫（6733）、可寧衛（8422）、大統新創（1470）、大中（6435）、弘煜科（6482）、陞達科技（4945）、宇隆（2233）、明安（8938）、智伸科（4551）、瑞基（4171）、大成鋼（2027）、詩肯（6195）、志豐（3206）、宅配通（2642）、明基醫（4116）、大學光（3218）、今展科（6432）、華立（3010）、誠泰科技（4767）、勝品（6556）、威鋒電子（6756）、湧德（3689）、健鼎（3044）、大樹（6469）、健喬（4114）、博智（8155）、創惟（6104）、智原（3035）、豐藝（6189）、茂達（6138）、瑞鼎（3592）、貿聯-KY（3665）、瑞昱（2379）、增你強（3028）、力泰（5520）、中探針（6217）、台積電（2330）、漢磊（3707）、和勤（1586）、長榮（2603）、信邦（3023）、濟生（4111）、南電（8046）、文曄（3036）昇貿（3305）、昇陽半導體（8028）、老爺知（5704）、嘉澤（3533）、興勤（2428）、信驊（5274）、是方（6561）、台半（5425）、中華食（4205）、合晶（6182）、展匯科（6594）、裕融（9941）、達興材料（5234）、台微醫（6767）、欣興（3037）、捷敏-KY（6525）、耕興（6146）、光頡（3624）、八方雲集（2753）、長聖（6712）、聯電（2303）、中砂（1560）、豐泰（9910）、華擎（3515）、安格（6684）、泰鼎-KY（4927）、德微（3675）、明揚（8420）、力積電（6770）、長科*（6548）、揚秦（2755）、健策（3653）等。