延續上一季單季營收新高的氣勢，嘉威生活（3557）10日公告1月營收為10.10億元，較去年同期增長70.97％，創單月新高。嘉威生活強調，在新增客戶交期出貨挹注下，對比去年同期大幅成長，有望挹注第一季營收旺季更旺。

嘉威生活指出，以目前產能充沛，以及北美居家產品市場需求增溫預期下，看好今年營收可望持續成長。

嘉威生活2021年度營收合計為53.02億，較前一年度成長19.71％；美系客戶是嘉威生活餐、廚具產品的主要市場，去年美國零售旺季再度創下新高，根據Mastercard Spending Pulse統計11月～12月24日零售銷售年增8.5％，更較疫情前2019年成長10.5％，為近17年以來最大增幅。消費動能維持強勁，使得美國零售商存貨銷售比持續處於低檔，通路商仍將積極向亞洲供應商補貨，預期穩健的終端銷售、通路庫存偏低將帶動客戶持續回補庫存，有利於嘉威訂單及營收展望。

全球環保趨勢，亦使得嘉威生活的餐具、廚具產品使用的材料，除了泛用塑化材質之外，近來更導入環保材質，成功的將R.PET(再生環保聚酯材料)推廣進入北美客戶的採購清單，R.PET材料已與供應商簽署餐具產品領域的獨家使用契約，並得到主要客戶的支持，訂單逐年持續成長，在R.PET環保餐具產品市占率第一。