本月4日美國眾議院剛通過《2022年美國競爭法案》，歐盟也不落人後於8日推出「歐洲晶片法案」，不約而同都瞄準科技業補助與投資，尤其半導體相關產業，以求確保境內晶片供給無虞，台積電、三星也都傳出擴大資本支出、全球擴廠的消息。元大未來關鍵科技ETF（00876）研究團隊表示，隨著指標經濟體、全球領導大廠相繼針對關鍵科技供應鏈投入資源鞏固優勢，全球半導體上游包含設備廠、晶圓代工廠等，都將率先受惠，持續為科技長多行情領頭羊，可於市場震盪之際把握機會逢回增持。

晶片缺貨危機，讓各國注意到科技自主、自給自足的重要性。美國眾議院通過的《2022年美國競爭法案》預算達3500億美元，金額占比最大的落在半導體領域達520億美元，另有450億美元將用於增強高科技產品的供應鏈。

至於「歐洲晶片法案」則規劃投入430億歐元，補助半導體產業為主的尖端科技研究，目標是提升半導體產業的市占率並確保歐洲晶片供給安全。

元大未來關鍵科技ETF（00876）研究團隊認為，5G、AI技術將帶動智慧城市、移動科技、智慧工廠、虛實整合應用需求龐大，科技產業長期發展潛力無窮，而且因為涉及太廣，已不單純是產業間競爭而是國力競爭，掌握尖端關鍵科技，才能保持國際領先地位，因此各國官方積極帶頭投入資源。

5G、AI科技趨勢就像現代淘金潮，隨著淘金者的加入，提供他們工具的業者必定先賺錢，因此當各國挹注大筆資金到科技業，建議投資人關注兵家必爭的半導體產業相關，尤其是產業鏈上游，必定率先受惠的半導體設備、晶圓代工等。

元大未來關鍵科技ETF（00876）主要成分股中，除了護國神山台積電，還包含全球最頂尖的半導體設備製造商如美國的應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、日本的東京威力科創（Tokyo Electron），以及全球晶片設計大廠如美國的高通（Qualcomm）、台灣的聯發科等，這些企業憑藉高技術門檻，享有高毛利、高獲利表現，預期將是全球科技競賽中優先受惠者。而投資人透過國內證券戶頭，透過一檔元大未來關鍵科技ETF（00876），就能布局國際級科技業贏家。