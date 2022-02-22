俄烏衝突驟然升級，國際社會聚焦東歐事態發展，美國10年期公債殖利率升至1.946%，美股早盤4大指數齊跌，道瓊工業指數跌逾300點，那斯達克指數跌約0.8%。

截至台北時22點32分，道瓊工業指數下跌306.65點（或0.9%），暫報33772.53點；那斯達克指數下跌115.83點（或0.85%），暫報13432.24點；標普500指數下跌28.78點（或0.66%），暫報4320.09點；費城半導體指數下跌28.65點（或0.85%），暫報3355.65點。

5大科技巨頭齊挫，荷蘭消費者與市場管理局（ACM）指控蘋果濫用市場地位，對蘋果處以500萬歐元罰款，蘋果跌逾1%，暫報每股164.57美元；台積電ADR下跌0.96美元（或0.81%），暫報118.35美元；聯電ADR下跌0.03美元（或0.37%），暫報9.48美元。