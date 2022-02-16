各國基礎建設蓄勢推進，包括美國推出1.2兆美元財政刺激政策、歐盟啟動7500億美元疫情復甦計畫等，有利後續PVC需求。有鑑碳中和趨勢將持續壓抑大陸電石法產能空間及全球供需缺口趨勢，台塑（1301）、聯成（1313）持續評估台、美、中三地擴建之投資機會。

台塑認為，未來5年全球PVC、液鹼擴建皆跟不上需求成長；評估中的5年發展投資計畫即包含台、美、中三地合計逾1400億元PVC相關一貫佈局。聯成則有計劃朝向PVC上游整合。

台塑台灣PVC粉年產135萬噸，VCM年產158萬噸；大陸PVC年產47萬噸。華夏（1305）台灣PVC年產40萬噸；轉投資台氯VCM年產約45萬噸。聯成大陸泰州PVC產能65.4萬噸。

全球鹼氯產業未來5年內擴建趕不上需求，尤其在環保政策催化下，產業更面臨一波舊廠淘汰壓力，以致近年液鹼行情隨供給吃緊，向上攀揚。

無獨有偶，大陸電石法PVC也因環保政策要求，近年持續縮減、淘汰，惟各國持續擴大推動基礎建設，有利強化PVC需求能量。

為此，台塑台灣PVC廠去瓶頸工程，年產增加10萬噸，預估2023年12月完工；大陸寧波除評估PVC廠去瓶頸工程，年產增加15萬噸，預估3.1億元投資人民幣外，還有強化原料利基的年產60萬噸VCM廠新建工程，預估投資38.8億元人民幣。

針對美國石化產基地，台塑也評估規劃德州年產PVC80萬噸、VCM80萬噸及液鹼56萬噸擴建案，預估投資44.5億美元。

聯成考量大陸為全球PVC最大產地也是需求地，約八成PVC產能屬電石法，預期碳中和議題、能耗雙控，對電石法PVC產能將受到相當大限制，朝向PVC上游整合投資評估正進行中。